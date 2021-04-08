Минстрой предложил синхронизировать градостроительную и экологическую экспертизы

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Минстрой России предложил разрешить застройщикам проходить градостроительную и экологическую экспертизы проектной документации одновременно, что должно сократить сроки процедур. Разработанный министерством законопроект опубликован в четверг на портале проектов нормативных правовых актов.

"Законопроектом предлагается установить возможности проведения данных экспертиз параллельно с использованием единой технологической платформы органов (организаций) по проведению градостроительной экспертизы", - говорится в пояснительной записке.

В настоящее время, если проектом предусмотрена экологическая экспертиза, застройщик направляет документацию сначала на нее и только после положительного заключения получает возможность провести градостроительную экспертизу.

При этом срок проведения государственной экологической экспертизы превышает два месяца, а любое изменение проектной документации в процессе проведения градостроительной экспертизы потребует повторного прохождения экологической экспертизы, отмечается в пояснительной записке.

Учитывая эти факторы, "последовательное прохождение государственной экологической и градостроительной экспертиз значительно увеличивает срок и в отдельных случаях стоимость реализации проектов", подчеркивается в материалах к документу. Для устранения этой проблемы предлагается внести изменения в Градостроительный кодекс РФ.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что сроки проведения экологической и градостроительной экспертиз не синхронизированы, в результате чего такие процедуры затягиваются на шесть-восемь месяцев. При этом речи об отмене экологической экспертизы не идет, подчеркивал он.