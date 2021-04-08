МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит обоснованность роста цен на жилье в России в соответствии с поручением президента Владимира Путина, говорится в сообщении службы.

"В соответствии с поручением президента России Владимира Путина ФАС проверит обоснованность роста цен на жилье на территории Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Ранее глава государства поручил изучить ситуацию с существенным ростом цен на жилье в России. По словам Путина, в среднем по России рост цен на жилье составил 12%, но в ряде регионов динамика была выше.