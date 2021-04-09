Хуснуллин назвал причины роста цен на жилье

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Рост цен на жилье в России обусловлен совокупностью факторов, среди которых пандемия коронавируса, отток мигрантов, удорожание стройматериалов и переход на проектное финансирование, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил Федеральной антимонопольной службе проанализировать ситуацию на рынке жилищного строительства с точки зрения роста цен на новостройки. По словам Путина, в среднем по России рост цен на жилье составил 12%, но в ряде регионов динамика была выше.

"Мы видим, что на изменение цен оказал влияние комплекс факторов, среди которых можно выделить и отток трудовых мигрантов, и увеличение цен на стройматериалы, и переход на проектное финансирование, и, конечно, эпидемиологическую ситуацию", - сказали в пресс-службе.

Так, строительным компаниям пришлось перестраивать сложившиеся рабочие процессы, где-то прерывались производственные цепочки, а где-то стройки в том или ином виде приостанавливались.

"При этом мы видим разную динамику изменения цен в зависимости от региона - это в том числе связано с объемами предложения на рынке. Одна из ключевых задач сегодня - это увеличение объема предложения, и мы видим, что положительная динамика существует", - добавили в пресс-службе.