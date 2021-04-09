Минстрой предложил ввести должность главного архитектора агломераций

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Должность главного архитектора агломераций должна появиться в России наряду с главными архитекторами городов и регионов. Такое мнение в пятницу выразил замминистра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков на Межрегиональной строительной конференции в Саранске.

"Сейчас, в том числе с появлением таких эффективных инструментов (как комплексное развитие территорий), как никогда важна роль главного архитектора региона, который подчиняется лично главе субъекта РФ, главного архитектора города. <…> И нам надо подумать о том, чтобы у нас появлялся главный архитектор агломераций", - сказал Волков.

Он добавил, что в процессе формирования стратегии социально-экономического развития России, над которой работает правительство, выделяется 41 крупнейшая агломерация. Тем не менее даже не самые крупные города имеют агломерацию, муниципальные образования которой, возможно, имеют разные интересы, отметил замминистра.

По словам Волкова, профессиональный главный архитектор в своей работе мог бы сбалансировать интересы государства, бизнеса и населения, учесть вопросы формирования комфортной городской среды, архитектурных обликов объектов, возможностей для бизнеса.

Ранее замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин сообщал, что доработанный законопроект об архитектурной деятельности в России, касающийся в том числе статуса главного архитектора города, планируется представить на обсуждение до конца 2021 года.