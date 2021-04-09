Эксперты считают, что проверка ФАС поможет установить справедливые цены на жилье

МОСКВА, 9 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Денисова/. Новостройки за год подорожали во всех крупных городах России, проверка Федеральной антимонопольной службы (ФАС) поможет установить справедливую рыночную стоимость на жилье в стране. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные в пятницу эксперты.

ФАС проверит обоснованность роста цен на жилье в России в соответствии с поручением президента Владимира Путина.

Заявление президента должно заставить многих застройщиков дважды подумать, прежде чем повышать цену квадратного метра, если такое повышение попадает под характеристику монопольно высокой цены, сказал ТАСС гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Николай Алексеенко. Эксперт предполагает, что сначала будут выявляться города или регионы, где какой-либо застройщик занимает более 50% рынка либо присутствует сговор, дающий компаниям доминирующее положение.

"Внимание нужно обращать как раз на тех, кто поднимает цены безосновательно, пользуясь своим доминирующим положением либо создавая искусственный дефицит. Именно этими застройщиками, вероятно, и займется ФАС. Думаю, что антимонопольная служба заодно обратит внимание и на рынок строительных материалов - там также вполне могут крыться причины роста цен на жилье", - сказал Алексеенко.

Меры государственного регулирования теоретически могли бы коснуться новостроек, которые реализуются с господдержкой, высказал мнение в беседе с ТАСС омбудсмен по вопросам строительства, руководитель комитета по строительству "Опоры России" Дмитрий Котровский. Эксперт считает, что об этом можно было бы подумать еще в апреле 2020 года, когда было объявлено о запуске программы льготной ипотеки. Однако ситуация, по его словам, неоднозначная.

"С одной стороны, там, где государство участвует, поддерживает рынок, субсидирует активность, осуществляет прямую поддержку бизнеса, оно вправе требовать придерживаться такой стратегии. С другой стороны, бизнес исходит из обстоятельств, в которых находится, и это не столько рост издержек, о которых можно говорить часами, сколько риск невыполнения взятых на себя обязательств. В любом случае, уверен, ФАС должна разобраться и помочь конечному производителю метров строить объекты, которые выгодно продавать. И эта выгода должна быть не только для бизнеса, но и для конечного потребителя", - полагает Котровский.

Как растут цены на новостройки

К весне 2021 года новостройки подорожали во всех крупных городах России, сообщил ТАСС директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов. По его словам, средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке России с марта 2020 года по март 2021 года выросла на 18,3% - с 65,9 тыс. рублей до 77 тыс. рублей. По данным федерального портала "Мир квартир", среди городов, в которых более других подорожала недвижимость - Севастополь (+42,7%), Курган (+40,6%), Саратов (+37,8%), Томск (+35,9%), Мурманск (+34,1%). "Фактически за последний год не дорожает жилье только в депрессивных регионах с оттоком населения", - сказала ТАСС председатель совета директоров риелторской компании "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова.

В пределах старых границ Москвы новостройки за год подорожали на 28% (с 220,5 тыс. рублей за 1 кв. м в марте 2020 года до 284,4 тыс. рублей за 1 кв. м в марте 2021), это самый большой рост цен за всю историю рынка новостроек столицы, сообщил ТАСС руководитель департамента консалтинга и аналитики агентства недвижимости "Азбука Жилья" Ярослав Дарусенков. Льготная ипотека под 6,5% вызвала взрывной рост спроса и беспрецедентный рост цен в столичном регионе, отметила генеральный директор агентства Tweed Ирина Могилатова. "Сейчас мы как никогда наблюдаем рост стоимости квадратного метра в Москве, цены на новостройки повышаются каждый месяц, особенно в эконом- и бизнес-классе. Цены на элитные новостройки растут не такими темпами, в результате в некоторых новостройках у МКАД цены на квартиры уже достигли уровня премиальной недвижимости", - сказала собеседница ТАСС.

Что происходит на вторичном рынке

Вторичный рынок всегда реагирует на изменения, которые происходят на рынке первичного жилья, пояснили ТАСС эксперты. По словам Хусаинова, сокращение объема ликвидного предложения от застройщиков и рост цен на новостройки привели к тому, что часть потенциальных покупателей переориентировалась на готовое жилье. "В итоге с июля по декабрь прошлого года объем предложения на рынке вторичного жилья снизился почти на 40%, естественно, это подогрело и цены. С января 2020 года по январь 2021 года они выросли на 13,9%", - сказал он.

По данным федерального портала "Мир квартир", к марту 2021 года вторичная недвижимость подорожала в России за год в среднем на 16,5%. Больше всего - в Калининграде (+38,9%), Череповце (+37,2%), Чите (+35,5%), Улан-Удэ (+33,7%) и Курске (+31,1%). В Москве "вторичка" за год прибавила в цене 8,9%, Санкт-Петербурге - 9,9%.

Рост цен замедлится

Во втором квартале 2021 года ожидается сопоставимый с первым кварталом роста цен на жилье, на первичном рынке - в пределах 4,7%, на вторичном - около 3%, прогнозирует генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко. "Рост цен на новостройки может замедлиться только при ограничении или отмене действующей сейчас ипотеки с господдержкой и последующем росте ставок по ипотеке", - считает он.

Замедление роста цен, скорее всего, будет наблюдаться сразу после отмены льготной ипотеки (после 1 июля в ряде регионов), так что старты продаж второй половины 2021 года могут быть дешевле, чем старты конца 2020 - первой половины 2021 года, высказала мнение Доброхотова. "Потому что условий дорого выводить новый проект больше нет. Но жилье, в частности, столичного региона уже не будет дешевле, чем до введения карантина. Ни в одном классе, ни на одной стадии строительства", - считает собеседница информагентства.