Более 1,2 тыс. семей получили соцвыплаты для приобретения жилья с начала года

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. российских семей получили социальные выплаты для приобретения жилья в первом квартале 2021 года. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Минстроя России.

"За первый квартал 2021 года благодаря госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" жилищные условия улучшили 1 237 семей. Социальные выплаты на приобретение жилья получили молодые ученые, военнослужащие, чернобыльцы, вынужденные переселенцы и другие категории граждан", - говорится в сообщении.

Уточняется, что активнее других социальными жилищными выплатами пользовались выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. С начала года 492 семьи этой категории граждан приобрели жилье с привлечением господдержки. Всего до конца года планируется решить жилищный вопрос 1 966 таких семей.

Кроме того, в первом квартале социальные выплаты получили 344 семьи, пострадавшие в результате радиационных аварий и катастроф, 30 семей молодых ученых, 154 семьи военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, подлежащих увольнению с военной службы. Также жилье благодаря господдержке приобрели 112 семей, подлежащих переселению из закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) и вынужденных переселенцев, а также 105 семей, отселенных с комплекса Байконур.

Всего в текущем году на реализацию программы выделено порядка 29,7 млрд рублей, уточнили в Минстрое.