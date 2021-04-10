Исследователи назвали города, лидирующие в России по индексу доступности жилья в ипотеку

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Нижний Новгород, Пермь и Омск лидируют в рейтинге доступности жилья в ипотеку среди крупнейших городов России. Такие данные по состоянию на апрель 2021 года содержатся в исследовании федеральной компании "Этажи", которое есть в распоряжении ТАСС.

Эксперты рассчитали индекс доступности жилья на основе данных о среднем доходе, которые указывают при оформлении ипотеки, переплаты по процентам за 15 лет и средней стоимости однокомнатных квартир площадью 35 кв. м в новостройках. При расчете учитывалось, сколько среднемесячных доходов потребуется жителю того или иного города (с учетом дополнительных поступлений, которые декларируются), чтобы накопить на минимальный первоначальный взнос 15%, и какую долю от этого дохода будут составлять ежемесячные выплаты по кредиту по ставке 6,1% годовых. Чем меньше баллов получил город, тем быстрее выкупается приобретенное в ипотеку жилье.

"Наиболее доступными однокомнатные квартиры в новостройках в ипотеку оказались для жителей Нижнего Новгорода, Перми и Омска", - говорится в исследовании. Так, в Нижнем Новгороде (3,7 балла в рейтинге) средний доход, который указывали заемщики в 2021 году при оформлении ипотеки, составил 86,6 тыс. рублей (с учетом дополнительных доходов). Минимальный первоначальный взнос на однокомнатную квартиру стоимостью 2,6 млн рублей равен 4,6 среднемесячного дохода, а доля платежа по ипотеке в месячном заработке нижегородских заемщиков - 22,1%. Далее следует Пермь, также получившая 3,7 балла. Для первоначального взноса пермякам потребуется также 4,6 среднемесячного дохода в 76,3 тыс. рублей (с учетом дополнительных поступлений), доля платежа по ипотеке в сравнении с Нижним Новгородом будет выше на 0,1%.

На третьем месте Омск (3,8 балла). При стоимости квартиры 1,7 млн рублей и среднем доходе 55,7 тыс. рублей, которые с учетом дополнительных доходов заявляют омичи, накопить на первый взнос удастся, если отложить 4,7 среднемесячного дохода, ежемесячный же платеж по ипотеке составит 22,6% дохода.

В первой десятке также оказались Красноярск (5,2 среднемесячного дохода для накопления первоначального взноса и 25,2% от зарплаты на ежемесячные выплаты по кредиту), Екатеринбург (5,5 и 26,5% соответственно), Санкт-Петербург - (5,8 и 27,7% соответственно), Самара - (5,8 и 27,8% соответственно), Челябинск - (6,2 и 29,7% соответственно). Москва оказалась на девятом месте с результатом в 5,1 балла. В столице при среднем доходе, указываемом при оформлении ипотеки (143,3 тыс. рублей с учетом дополнительных доходов), на первый взнос за квартиру стоимостью 6 млн рублей потребуется 6,4 среднемесячного дохода, ежемесячные платежи по ипотеке составят 30,6%. Дальше в рейтинге следуют Уфа, Новосибирск и Казань.

"Нередко при формировании совокупного дохода заемщика указывается не только заработная плата, но и дополнительные доходы, например, от сдачи квартиры в аренду или ведения предпринимательской деятельности. Если же мы проведем расчеты индекса доступности на основании средней заработной платы по региону (на основании данных Росстата), ситуация изменится. С учетом того, что большинство банков одобряют кредиты при условии, что ежемесячные платежи составляют не более 65% от дохода, получить ипотеку большинству заемщиков в одиночку было бы крайне проблематично с таким уровнем заработных плат", - прокомментировала ТАСС заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова.