Кабмин расширил возможности фонда защиты дольщиков

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее возможности федерального Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Документ увеличивает перечень условий, при который фонд сможет достраивать жилье или возмещать средства пострадавшим от недобросовестных застройщиков, сообщается в понедельник на сайте кабмина.

В правительстве пояснили, что в федеральном законе прописан ряд условий, при которых фонд защиты прав дольщиков не может финансировать мероприятия по восстановлению прав граждан и делать возмещения. В частности, речь идет о случаях, когда прежний застройщик не являлся юридическим лицом, не имел прав на земельный участок или разрешения на строительство. Исключение могут составлять случаи, которые отдельно определяются кабинетом министров.

"Новым постановлением такие условия утверждены. Это процедура банкротства, введенная в отношении застройщика, наличие положительного заключения экспертизы на проектную документацию, нахождение объекта на участке, который допускает строительство. Также необходимы действующие технические условия на подключение дома к инженерным сетям и объем строительных работ, выполненный не менее чем на 50%. Кроме того, в региональном бюджете должны быть средства на софинансирование строительства, а на недостроенный дом и земельный участок не может быть наложен арест. Все эти условия должны соблюдаться одновременно", - говорится в сообщении правительства.

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства был создан в 2017 году. Его работа направлена на повышение гарантии защиты прав граждан, деньги которых застройщики привлекают для строительства многоквартирных домов. Фонд гарантирует пострадавшим от недобросовестных застройщиков завершение строительства жилья и получение квартиры или возврат вложенных денег. Расходы на эти цели финансируются из федерального бюджета.