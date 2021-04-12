Власти Москвы: применение ТИМ поможет решить проблему с нехваткой кадров в строительстве

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Применение технологий информационного моделирования (ТИМ) в строительстве поможет решить проблему с нехваткой рабочей силы, однако расширение функционала ТИМ повысит стоимость строительства, считает руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"Сегодня все больше и больше начинаем сталкиваться с тем, что главной проблемой в строительстве становятся не деньги, не регламент, не сетевые компании, а трудовые ресурсы. Их сейчас уже нет, и в ближайшие годы будет еще меньше, а на обозримом будущем - демографические проблемы. С учетом того, что республики Средней Азии тоже развиваются, имеют свои компетенции, они своих людей максимально будут оставлять для своего развития. Зарплаты они требуют уже совсем другие, чем были раньше, даже в чем-то больше, чем наши привычные рабочие из регионов", - сказал Левкин в ходе первой Всероссийской отраслевой конференции "Строительный навигатор - 2021".

Он добавил, что необходимо создать тренд на максимальную механизацию всех строительных процессов для замены, условно, пяти рабочих на одного. "Надо посчитать, какой у нас провал, и такую же задачу поставить ТИМам: один человек вместо трех, один человек вместо пяти. И поступательно к этому двигаться. Это будет дороже, 100%, - чудес не бывает", - сказал глава департамента.

Он напомнил, что первый жилой дом с использованием ТИМ-технологий на Судостроительной улице планируется ввести в эксплуатацию в I квартале 2023 года. Это пилотный проект юге Москвы в районе Нагатинский Затон, который реализуется в рамках программы реновации. На примере новостройки на Судостроительной власти намерены "обкатать" весь технологический цикл от проектирования до ввода жилого объекта в эксплуатацию с использованием ТИМ.

"Либо мы построим то, что намечено до 2030 года в рамках нацпроектов, и президентом поставлена задача. Либо мы только декларируем цели и каждый год будем ходить, объясняться. У нас сегодня два самолета в неделю с Узбекистана летают, у нас сегодня граница с Белоруссией закрыта, у нас украинцы не едут, <...> а Прибалтика начала реализовывать аналогичную программу реновации, - туда поехали и белорусы, и украинцы", - заключил Левкин.

Ранее он сообщал, что Москва активно участвует в реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Так, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе были сформированы 16 государственных программ, две из которых были посвящены данной теме - "Жилище" и "Градостроительная политика". По словам Левкина, в Москве за ближайшие 10 лет будет построено около 62 млн кв. м жилья, и к 2030 году городе будет строиться не менее 7 млн кв. метров жилья в год. В текущем году в столице планируется построить и ввести в эксплуатацию не менее 4 млн кв. м жилья.