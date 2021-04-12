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Матвиенко: условия льготной ипотеки должны зависеть от ситуации в конкретном регионе

Спикер Совета Федерации предложила перейти к "умной региональной ипотеке"

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает перейти к "умной региональной ипотеке", когда условия предоставления ипотечного кредита на льготных условиях зависят от социально-экономического положения каждого конкретного субъекта РФ.

"Мы считаем, что для дальнейшего развития сегмента льготной ипотеки нужно переходить к так называемой умной региональной ипотеке, где условия кредита зависели бы от объективной ситуации на рынке жилья и особенностей социально-экономического положения в конкретном субъекте РФ", - сказала председатель СФ в понедельник на встрече с представителями региональных банков с участием главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Матвиенко добавила, что принимаемые меры не должны приводить к росту цен на жилье. Она отметила, что необходимо также развивать льготное ипотечное кредитование для индивидуального жилищного строительства. "Это актуально для регионов, сельской местности и, конечно же, для семей с детьми", - пояснила спикер Совфеда.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, столкнувшуюся с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса. Ипотечный кредит на льготных условиях можно получить на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Изначально программа должна была завершиться 1 ноября 2020 года, но позже правительство РФ продлило ее до 1 июля 2021 года.

Кроме того, в РФ существуют программы ипотеки по льготной ставке не более 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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