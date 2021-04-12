ЦБ видит потенциал для дальнейшего роста ипотечного кредитования

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Потенциал для дальнейшего роста ипотечного кредитования в России сохраняется. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече представителей региональных банков с руководством ЦБ РФ на площадке Совета Федерации.

"Мы действительно обсуждаем судьбу льготных программ ипотеки, но в целом мы видим, что ипотечное кредитование, конечно, имеет потенциал роста", - сказала она.

Также, по словам Набиуллиной, потенциал роста есть и у розничного кредитования.

О льготной ипотечной программе

Программа льготной ипотеки по ставке не выше 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах.

Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, но в дальнейшем правительство РФ продлило ее до 1 июля 2021 года. В настоящее время обсуждаются возможные критерии для продления программы льготной ипотеки на новостройки после 1 июля 2021 года.