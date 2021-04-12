Свыше 6,9 тыс. жителей Липецкой области переселят из аварийных домов в ближайшие пять лет

ЛИПЕЦК, 12 апреля. /ТАСС/. Свыше 6,9 тыс. жителей Липецкой области расселят из аварийных домов в ближайшие пять лет. Об этом сообщил в понедельник глава администрации региона Игорь Артамонов по итогам совещания в Министерстве строительства и ЖКХ России.

"Всего в Липецкой области будет расселено 114 тыс. кв. м, в ближайшие пять лет из аварийного жилья переедут более 6,9 тыс. человек", - сказал Артамонов. По его словам, в минувшем году в регионе расселили 10,2 тыс. кв. м, что в 3,5 раза больше, чем годом раннее. В целом же, заметил Артамонов, "большая часть кв. метров по переселению приходится на город Липецк". Так, в областном центре сейчас продолжают строить многоэтажный дом для 350 переселенцев, еще три многоквартирных дома для 220 человек возводятся В Лебедяни.

Артамонов напомнил, что в минувшем году регион перевыполнил план по вводу жилья в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда": 1 млн 231 тыс. кв. м, в пересчете на душу населения - 1,08 кв. м на человека. Подобный результат, как подчеркнул Артамонов, позволил региону войти в пятерку лидеров в стране. "На этот год стоит задача ввести 1 млн 222 тыс. кв. м жилья", - сказал Артамонов. При этом он отметил, что региональные власти ведут активную работу с ДОМ.РФ по вовлечению в строительство земельных участков, находящихся в федеральной собственности.