"Единая Россия" предложила увеличить финансирование мероприятий по благоустройству дворов

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил зампредседателя правительства РФ Марату Хуснуллину увеличить финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий. С соответствующей инициативой Турчак выступил в ходе встречи с зампредом правительства во вторник.

"Свой двор с хорошими скамейками, озеленением, детской и спортивной площадками людям ближе и важнее, чем отремонтированный сквер или набережная. Мы предлагаем выделить мероприятия по благоустройству дворовых территорий в отдельный раздел программы, предусмотрев отдельное финансирование. При этом делать благоустройство междворовых, межквартальных проездов и использовать новейшие технологии и материалы, развивать зеленый каркас городов", - приводит слова Турчака пресс-служба партии.

Также он выступил с инициативой "поднять минимальный порог финансирования по программе для территорий с небольшой численностью населения - до 100 млн рублей на регион". По его словам, "это поможет таким субъектам РФ, как Чукотка, Еврейский и Ненецкий автономные округа, Калмыкия, Камчатка, Сахалин, Магадан, благоустроить больше объектов".

Кроме того, Турчак предложил увеличить количество городов-участников всероссийского конкурса "Лучшие проекты создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях". Секретарь генсовета отметил, что это "даст им возможность претендовать на дополнительное финансирование проектов по благоустройству".

"Предлагаем подумать над возможностью включить [в конкурс] и города с численностью населения не до 100 тыс. человек, как сейчас, а до 200-300 тыс. человек. Кроме того, включить в конкурс поселки городского типа, соответственно, продлить срок приема заявок для новых участников до 1 июля", - сказал Турчак.

В свою очередь, Хуснуллин сообщил, что поддерживает предложения Турчака и даст поручение Минстрою проработать возможность их реализации совместно с партией "Единая Россия". Помимо этого, "Единая Россия" и Минстрой проведут голосование по отбору проектов благоустройства, в ходе которого люди смогут решить, какие из объектов нужно отремонтировать в первую очередь. Сделать свой выбор можно будет с 26 апреля по 30 мая на федеральной платформе za.gorodsreda.ru.

О программе

В пресс-службе напомнили, что программа "Формирование комфортной городской среды" реализуется правительством с 2017 года. В ее основе - партийный проект "Городская среда". Благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха происходит с учетом инициатив жителей. При подготовке федерального бюджета текущего года поправками "Единой России" на 2 млрд рублей увеличено финансирование программы. Это позволяет дополнительно благоустроить в этом году 900 дворов и общественных пространств.