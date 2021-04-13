Эксперт: около 70% риелторских услуг в России оказывают в теневой зоне

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Порядка 70% риелторских услуг на рынке жилья России оказываются в теневой зоне экономики, это приводит к росту риска мошеннических действий с недвижимостью. Такое мнение высказал заместитель руководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) по экспертно-аналитической работе и координации тематических площадок Арсений Беленький на конференции ОНФ во вторник.

"В России, по приблизительным подсчетам, работают около 500 тыс. человек в секторе услуг по недвижимости. По некоторым оценкам, 70% рынка услуг в жилой недвижимости находятся в теневой зоне экономики - это либо "серые", либо даже "черные" зоны. Подавляющее большинство риелторов нигде не регистрируются, не трудоустроены, не платят налоги. Практически все преступления в недвижимости совершаются в этом теневом секторе", - сказал он, добавив, что этому способствует правовая неграмотность населения в части сделок, заключенных в простой письменной форме.

По словам Беленького, регистрация риелторов как самозанятых могла бы способствовать обелению рынка, этот налоговый статус подходит агентам для работы. По данным ОНФ, за время тестового периода реализации эксперимента режима самозанятости - с 2019 года - количество зарегистрированных увеличилось в пять раз и на сегодняшний день составляет более 1,6 млн.

Ежегодно около 3,5 млн человек в России совершают сделки купли-продажи, при этом для большинства граждан покупка квартиры - самое дорогостоящее приобретение в жизни, сообщила сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Цунаева. Эксперт предложила ввести экзамен для риелторов на соответствие профстандарту, а также предусмотреть возможность проверки профпригодности риелторов. Цунаева добавила, что экспертами ОНФ подготовлена информационная памятка, в которой собраны 23 способа мошеннических действий и правонарушений в сфере операций с жилой недвижимостью. Документ адресован тем, кто планирует приобрести жилье.

Как сообщал ТАСС, согласно исследованию Финансового университета, основанному на официальной статистике МВД и информации судов, почти 4,3 тыс. преступлений на рынке недвижимости в крупном или особо крупном размерах совершено в России по итогам 2020 года. За пять лет этот показатель вырос на 33%. В целом за 2020 год было зафиксировано 7,2 тыс. мошенничеств, связанных с операциями с недвижимостью, - это на 16% больше, чем пять лет назад (6,2 тыс.). При этом, согласно исследованию, до приговора в прошлом году дошло только 964 преступления, тогда как в 2005 году начитывалось 1,5 тыс. приговоров.

Президент РФ Владимир Путин в феврале на встрече с главами думских фракций сообщил, что поручит экспертам правительства проработать проблему мошенничеств с недвижимостью, связанных с так называемыми черными риелторами.