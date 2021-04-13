Под Тулой благоустроят пруд, описанный в романе "Анна Каренина"

ТУЛА, 13 апреля. /ТАСС/. Благоустройство пруда в Гагаринском парке города Плавска Тульской области проведут в 2021 году за счет национального проекта "Жилье и городская среда". Этот водоем упоминал Лев Толстой в романе "Анна Каренина", описывая имение графа Вронского, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Рабочие приступили к расчистке Гагаринского пруда в парке. Водоем упоминается в романе "Анна Каренина" в описании имения Воздвиженское графа Вронского. До конца года здесь будет организована зона отдыха "Утиная заводь". Планируется создать уютное пространство для прогулок у воды", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

Пруд приводят в порядок по нацпроекту "Жилье и городская среда". В самом Гагаринском парке на площади более 2,5 га уже расчистили территорию от валежника, удалили аварийные деревья, добавили в пресс-службе.

Основателем парка считается князь, действительный тайный советник, сенатор Сергей Васильевич Гагарин (1713 - 1782), который владел имением в селе Сергиевском (ныне город Плавск). Оно перешло в его собственность после смерти жены Прасковьи Павловны - дочери графа Павла Ивановича Ягужинского, сподвижника Петра Первого. Имение Гагариных стало прообразом имения графа Алексея Вронского, описанного во второй части романа Льва Николаевича Толстого "Анна Каренина".