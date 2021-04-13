Почти 50 проектов благоустройства в 11 городах выставили на голосование в Тверской области

ТАСС, 13 апреля. Жители Тверской области смогут принять участие в рейтинговом голосовании по 49 проектам благоустройства парков, скверов, спортивных и игровых площадок в 11 городах региона. Работы будут проведены в 2022 году по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщила пресс-служба правительства региона во вторник.

"В перечень голосования вошли 49 объектов из 11 городов Верхневолжья с населением свыше 20 тыс. человек. Все они будут размещены на специальной платформе za.gorodsreda.ru, разработанной Минстроем России и АНО "Диалог регионы". Там же будет организовано голосование, которое состоится с 26 апреля по 30 мая. Кроме того, в каждом городе местным жителям будут предложены альтернативные способы голосования за проекты", - говорится в сообщении.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе, в голосовании примут участие проекты в том числе из городов Бежецк, Кимры, Ржев, Торжок, Конаково. Так, жителям Кимр предстоит выбрать между проектами благоустройства в 2022 году площадки у самолета Ту-124, который был подарен городу от коллектива конструкторского бюро имени А. Н. Туполева в 1983 году, и проектом обустройства набережной имени писателя Александра Фадеева, который родился в Кимрах. "Для нашего региона создание современных парков и набережных, площадей и скверов, обустройство дворов многоквартирных домов является важным вкладом в повышение качества жизни в наших городах, в создание условий для демографического развития территорий", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

Подготовку к голосованию и выполнение программы благоустройства в 2021 году во вторник обсудили на заседании правительства региона. В этом году в области планируется обустроить 96 общественных территорий и дворов в 38 муниципалитетах, также заявлена реализация пяти проектов-победителей федерального конкурса по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях - в Нелидово, Бежецке, Осташкове, Калязине и Торопце. Общий бюджет составляет 658 млн рублей.

Платформу по голосованию за объекты благоустройства Минстрой России запустил в феврале. Принять участие в выборе объекта благоустройства в своем регионе сможет любой россиянин в возрасте старше 14 лет. Кроме того, сделать выбор помогут волонтеры, которые будут работать с планшетами для голосования в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и общественных местах.