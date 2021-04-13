Эксперты: объем предложения нового жилья в Москве снизился на 6% в начале года

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Объем предложения жилья в новостройках столицы сократился за первый квартал 2021 года по сравнению с четвертым кварталом 2020 года на 6% - до 1,59 млн кв. м. Такие данные приводит аналитический центр девелоперской группы компаний "Инград".

"Совокупный объем [предложения] в первом квартале 2021 года по Москве снизился на 6% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года - с 1,69 до 1,59 млн кв. м. Значительнее всего убыл массовый сегмент и де-люкс - 18% и 25% соответственно. В массовом сегменте экспонировалось 0,67 млн кв. м жилья, в бизнес-классе - 0,63 млн кв. м, в премиуме - 0,24 млн кв. м, в де-люксе - 0,04 млн кв. м", - отмечают аналитики "Инград".

Всего за первые три месяца 2021 года на рынок жилья в старых границах Москвы вышло 13 проектов на 32,6 тыс. квартир. Причем 60% из них занимают проекты бизнес-класса. В то же время рынок Новой Москвы за это время пополнился только двумя проектами жилья, а в целом за квартал предложение жилья на новых территориях столицы упало на 19%. Кроме того, объем предложения жилья в новостройках сократился на 7% в Московской области в радиусе 20 км от МКАД, за январь - март здесь появилось пять новых жилищных проектов на 8,6 тыс. квартир, говорится в исследовании компании.

Среди московских административных округов самым доступным для покупки жилья остается Юго-Восточный, где средняя стоимость квадратного метра составляет 224 тыс. рублей, а стандартной однокомнатной квартиры - 8 млн рублей. А самым дорогим - Центральный административный округ - средняя стоимость однокомнатной квартиры здесь достигает 38,6 млн рублей.

При этом средние цены в целом по рынку новостроек выросли за квартал на 9%. В частности, в массовом и бизнес сегментах столицы стоимость увеличилась на 7%, до 225 тыс. рублей и 329 тыс. рублей за кв. м соответственно. Также на 7% выросли цены и на новостройки в Новой Москве, до 179,5 тыс. рублей за кв. м. А средняя цена на новое жилье в Подмосковье достигла 128,6 тыс. рублей, что на 8% выше предыдущего квартала.