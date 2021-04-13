ДОМ.РФ передаст Смоленской области земли для строительства 370 тыс. кв. м жилья

ТАСС, 13 апреля. Государственная компания ДОМ.РФ в 2021 году передаст Смоленской области участки для возведения около 370 тыс. кв. м жилья. Об этом сообщила во вторник пресс-служба администрации региона по итогам рабочей встречи в Москве губернатора Алексея Островского и гендиректора ДОМ.РФ Виталия Мутко.

"В ходе совещания отмечалось, что госкомпания планирует передать региону в этом году участки площадью более 120 га с градостроительным потенциалом около 370 тысяч кв. м. жилья. По словам Виталия Мутко, на землях ДОМ.РФ запланировано строительство 560 тысяч кв. м жилья до 2030 года, в том числе 130 тысяч кв. м на уже переданных участках", - сообщается на сайте областной администрации.

По данным пресс-службы, Островский и Мутко во вторник подписали меморандум о сотрудничестве при реализации проектов по льготному ипотечному кредитованию и доступному арендному жилью. "Такие программы способствуют активизации жилищного строительства. Для людей, которые не могут воспользоваться ипотекой, даже если ставка будет минимальная, мы готовы создавать фонд доступного арендного жилья. Также у нас есть опыт внедрения в регионах нашего стандарта комплексного развития территорий", - приводит пресс-служба слова Мутко.

Кроме того, к октябрю этого года ДОМ.РФ совместно с администрацией областного центра разработает концепцию благоустройства Реадовского парка. "Госкомпанией поддержана просьба администрации области по реконструкции и изменению облика Реадовского парка в Смоленске, крайне значимого и любимого жителями областной столицы. Будем активнее взаимодействовать и по новым подходам к жилищному строительству, по ипотеке, по тому, чтобы иметь возможность предоставлять служебное жилье врачам, учителям, которые будут готовы приехать для работы в Смоленскую область", - сказал Островский, подводя итоги рабочей встречи.