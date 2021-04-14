Стоимость жилья на первичном рынке в Приамурье в 2020 году выросла на 18,5%

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Цены на жилье на первичном рынке Амурской области в 2020 году выросли на 18,5%. В числе причин такого скачка власти называют снижение числа застройщиков, удорожание стройматериалов, нехватку рабочей силы, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе министерства строительства региона.

"По официальным статистическим данным, цены на первичном рынке жилья в 2020 году выросли на 18,5 % - с 72,05 до 85,4 тыс. рублей [за 1 кв. м]. Причинами снижения ввода жилья и роста цен в области являются резкое насыщение льготной ипотекой, снижение числа застройщиков в связи с переходом с 2019 года на эскроу-счета, критическая нехватка рабочей силы в связи с пандемией", - говорится в сообщении.

Кроме того, на стоимость жилья повлияло удорожание строительных материалов и технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Ранее в апреле президент России Владимир Путин поручил кабмину представить варианты для увеличения предложения на первичном рынке жилья в Дальневосточном федеральном округе, в том числе в рамках программы "Стимул" национального проекта "Жилье и городская среда".

По данным Министерства строительства Амурской области, в рамках этих поручений в крупных городах региона ведется работа по созданию условий комплексного развития территорий для развития жилищного строительства, прорабатывается вопрос создания рынка доступного жилья путем строительства домов многоцелевого использования, разработка мер по развитию индивидуального жилищного строительства. В планах регионального министерства строительства до конца года ввести 220 тыс. кв. м жилья, что почти на 64 тыс. кв. м больше, чем годом ранее.