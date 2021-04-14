Эксперты обсуждают с правительством ипотеку под 5% на первое жилье для граждан до 40 лет

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Ипотеку на первое жилье под 5% годовых предлагается предоставлять гражданам до 40 лет, также эта ставка актуальна для программы семейной ипотеки, которую предлагается распространить на все семьи с первенцем. Соответствующие инициативы следуют из презентации проекта "Агрессивное развитие инфраструктуры", которая есть в распоряжении ТАСС. Концепция проекта разрабатывается в рамках стратегии социально-экономического развития России до 2030 года и в последние месяцы обсуждается в правительстве с экспертами.

"Первое жилье для граждан до 40 лет в ипотеку по ставке 5%", - следует из перечня инициатив с уточнением, что молодые россияне обеспечены жильем примерно на 30% ниже, чем в среднем по России. Также предлагается расширить программу семейной ипотеки на все семьи, где родился первый ребенок, а ставку тоже снизить до 5%.

Предположительно, согласно материалам, ипотека для граждан до 40 лет до 2024 года потребует бюджетных расходов на субсидирование ставки в 100 млрд рублей, ипотека для семей с детьми - 7 млрд рублей.

Программа ипотеки по льготной ставке не более 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, была запущена в начале 2018 года по поручению президента Владимира Путина. По условиям программы, государство берет на себя обязательство по выплате банку разницы по ставке между 6% и фактической ставкой банка на льготный период. Весной 2019 года льготную ставку распространили на весь срок кредита. Также появилась возможность рефинансировать в рамках программы уже рефинансированные кредиты.

Задачами нацпроекта "Жилье и городская среда" являются улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей в год, а также увеличение объема ипотечного кредитования и снижение процентных ставок.