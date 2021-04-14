Эксперты и кабмин обсуждают возможность обеспечить каждую семью еще одной комнатой

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Покупку или аренду жилья предлагается сделать доступной для 2/3 граждан России к 2030 году, также предполагается, что каждая российская семья из трех человек сможет иметь к 2030 году еще по комнате. Соответствующие инициативы следуют из презентации проекта "Агрессивное развитие инфраструктуры" (направление курирует вице-премьер Марат Хуснуллин), которая есть в распоряжении ТАСС. Концепция проекта разрабатывается в рамках стратегии социально-экономического развития России до 2030 года и в последние месяцы обсуждается в правительстве с экспертами.

"Каждой семье еще по комнате, обеспеченность жильем вырастет на 6,6 м/чел. или на 17 м на семью. Приобретение или аренда жилья доступны для 2/3 граждан", - говорится в перечне инициатив к 2030 году.

Если на каждого человека к 2030 году показатель вырастет на 6,6 м, а в составе семьи трое, то суммарно на семью прирост будет около 17 кв. м или комната, прокомментировал ТАСС эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. "В нашей стране низкая степень обеспеченности жильем - всего 26 кв. м на душу населения, для сравнения во Франции это 47 кв. м, а в Германии это 48 кв. м на человека. Отсюда и взялись 120 млн кв. м жилья в нацпроекте, чтобы увеличить этот показатель до мирового уровня", - сказал он.

В материалах также отмечается, что к 2030 году в стране должен быть сформирован рынок доступной аренды для граждан с невысоким уровнем дохода - построено 30 млн кв. м арендного жилья для 715 тыс. семей. При этом в России предлагается сформировать единый реестр очередников и граждан, нуждающихся в жилье. Срок ожидания очередниками доступного жилья, как планируется, будет не более пяти лет. Кроме того, согласно презентации, предполагается, что в 2024 году в России не останется ни одного обманутого дольщика.

Цели национального проекта "Жилье и городская среда" - улучшить жилищные условия россиян, строить не менее 120 млн кв. м жилья в год, сделать российские города красивыми и комфортными, расселить аварийный жилфонд, признанный таковым до 1 января 2017 года, используя эффективные механизмы.