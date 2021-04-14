Комитет Госдумы поддержал ко II чтению законопроект об указании аварийности дома в ЕГРН

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект о возможности включения сведений об аварийных многоквартирных домах в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета.

Законопроектом предусмотрено внесение поправок в закон "О государственной регистрации недвижимости", направленных на закрепление возможности внесения в ЕГРН "сведений о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции".

При этом комитет ко второму чтению рекомендовал расширить данные положения, уточнив, что в ЕГРН также будут включаться сведения о признании непригодным для проживания жилого помещения, причем как всего жилого дома, так и его отдельных частей, квартиры, ее части или отдельной комнаты.

Кроме того, документом предусмотрена обязанность органов государственной власти и органов местного самоуправления, которые принимают решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, направлять сведения о таких решениях в Росреестр в порядке межведомственного информационного взаимодействия. Данные сведения будут включаться в общедоступные сведения, которые предоставляются органом регистрации прав в виде выписки из ЕГРН по запросам любых лиц.

Комитет также предложил уточнить, что в случае принятия закон вступит в силу по истечении 180 дней после его официального опубликования.

Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия", в том числе зампредседатель комитета по контролю и регламенту Наталья Костенко и первый зампредседателя комитета по жилищной политике и ЖКХ и Сергей Пахомов.