Главгосэкспертиза сообщила о росте цены на металл в России на 5% с середины марта

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. /ТАСС/. Стоимость металла увеличилась на 5% с середины марта после временной стабилизации в феврале, сообщил в среду заместитель начальника Главгосэкспертизы России по ценообразованию Сергей Лахаев.

"С середины марта мы опять наблюдаем еженедельный рост [цен на металл], который по состоянию на сегодня с учетом этих трех-четырех недель составил еще 5% к тому, что было в середине марта", - сказал Лахаев на заседании комиссии по вопросам ценообразования в строительстве и технологического и ценового аудита Общественного совета при Минстрое России.

Он пояснил, что самый большой рост цен на металл наблюдался с ноября прошлого года, максимальные цены установились в конце января текущего года. Затем, по словам Лахаева, предпринятые Минпромторгом меры, в том числе ограничительные пошлины, позволили несколько скорректировать ситуацию - имело место незначительное уменьшение цены, в первую очередь на арматуру, которая за полтора месяца подешевела практически на 12%, но с середины марта опять наблюдается рост.

По данным Главгосэкспертизы, суммарный рост цен на металл с марта прошлого года составил 50-80% в зависимости от сортамента. "На наш взгляд, наибольший рост произошел по листовой стали, чуть меньше - по металлоконструкциям, порядка 50% - итоговый рост по арматурной стали", - отметил Лахаев.

Он добавил, что увеличение стоимости металла потянуло за собой удорожание металлозависимых материалов. В частности, на 45-50% за год подорожал кабель, на 50-60% - стальные трубы, также выросли в цене пролетные строения автодорожных и железнодорожных мостов. Кроме того, некоторые неметаллозависимые строительные материалы тоже показали тенденцию к росту - подорожали окна ПВХ, битумные материалы, прогнозируется рост цен на полиэтиленовые трубы.

В конце 2020 года ряд застройщиков в РФ пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствует росту себестоимости строительства. При Минстрое и Минпромторге была создана рабочая группа для разрешения ситуации. Правительство установило с 30 января 2021 года на 180 дней ставку вывозной таможенной пошлины на отходы и лом черных металлов, что должно уменьшить недостаток сырья на внутреннем рынке и предотвратить спекулятивный рост цен. Было также предложено перевести закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено.