Госдума приняла закон о расширении использования ипотечных льгот для многодетных

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, уточняющий цели ипотечного кредита по государственной программе софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тыс. рублей, - эта программа может быть распространена и на кредиты на строительство или покупку недостроенного дома. Закон инициирован правительством РФ.

"Предлагается уточнить цели предоставления ипотечного кредита (займа), в отношении которого могут быть предоставлены меры государственной поддержки. Предусматривается, что целью ипотечного кредита может быть строительство объекта индивидуального жилищного строительства и приобретение объекта незавершенного строительства", - говорится в пояснительной записке к документу.

С сентября 2019 года в России действует программа поддержки многодетных семей, по которой они могут получить выплату в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Госпрограмма рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети.

Как сообщал ранее на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин, этой льготой уже воспользовались почти 50 тыс. российских семей.

Согласно закону, многодетные родители смогут использовать эти средства не только на покупку или постройку индивидуального жилья, но и на приобретение строящегося объекта по договору об участии в долевом строительстве, а также для ремонта или паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива. Кроме того, в соответствии с пояснительной запиской, получить господдержку можно будет также по кредитам, целью которых является приобретение жилого помещения с ремонтом или неотделимыми улучшениями.

Кто будет кредитовать с господдержкой

Закон определяет перечень возможных кредиторов по кредитным договорам (договорам займам), на полное или частичное погашение которых направляются средства в рамках мер господдержки: это кредитная организация, единый институт развития в жилищной сфере, а также организация, включенная единым институтом развития в жилищной сфере в перечень уполномоченных организаций, предоставляющих ипотечные займы, ипотечный агент, а также учреждение, созданное по решению правительства для обеспечения накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.

Меры государственной поддержки будут действовать также в отношении ипотечных жилищных кредитов (займов), которые предоставлены на приобретение или строительство включенных в программу объектов недвижимости, включая оплату неотделимых улучшений и (или) оплату ремонта этих объектов, и (или) уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключение которых предусмотрено кредитными договорами.

Уточняется, что информационное взаимодействие органа регистрации прав и депозитария, где хранится электронная закладная или обездвиженная документарная закладная, осуществляется с использованием определенных правительством информационных систем предоставления госуслуг в электронной форме.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования. Предусматриваются переходные положения.

Закон направлен на поддержку семей, в которых воспитываются трое и более детей, сказал ранее журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Он расширяет возможности использования 450 тыс. рублей, которые многодетные семьи получают от государства на погашение ипотечного кредита (если с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети). Семьи смогут направить эти средства на погашение ипотеки под строительство, покупку недостроенного дома или на оплату паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива - это важное решение, учитывая, что недостроенный дом стоит значительно дешевле, чем готовый "под ключ", указал Володин.

Многодетные семьи получают сегодня от государства более миллиона рублей, которые они могут направить на решение жилищного вопроса (это материнский капитал, который в 2021 году составляет 639 431 рублей, и 450 000 рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка). Закон делает жилье для многодетных более доступным, резюмировал председатель Госдумы.