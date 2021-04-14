В Калининградской области сиротам раздадут жилищные сертификаты

КАЛИНИНГРАД, 14 апреля. /ТАСС/. Жилищные сертификаты на 1,6 млн рублей для детей сирот, имеющих право на обеспечение жильем, ввели в Калининградской области. Они дают право приобрести квартиру после достижения 23 лет, не дожидаясь очереди на выделение жилья, сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

"Сертификат является именным документом, удостоверяющим право на однократное получение выплаты за счет средств областного бюджета, которая направляется исключительно на приобретение жилого помещения. Срок его действия - три года. Размер выплаты составляет 1 622 709 рублей. В случае, если стоимость приобретаемого жилого помещения меньше максимального размера выплаты, то размер единоразовой выплаты устанавливается равным стоимости данного жилого помещения, указанной в договоре купли-продажи", - говорится в сообщении пресс-службы.

Порядок предоставления сертификатов закреплен постановлением, подписанным губернатором области Антоном Алихановым и опубликованном в среду. Сертификат не является ценной бумагой, его нельзя передать, продать или подарить кому-то другому, отмечается в сообщении. В 2021 году планируется выдать 50 таких сертификатов. Эта мера поддержки будет действовать на территории региона и во все последующие годы, уточнили ТАСС в пресс-службе.

В сирот, включенных в список на обеспечение помещениями специализированного жилищного фонда и достигших 23 лет, появился выбор: ждать квартиру по очередности либо получить сертификат и самостоятельно приобрести жилье, - пояснила министр социальной политики области Анжелика Майстер. "При этом ребята могут купить не только однокомнатную, но и двух- или трехкомнатную квартиру, используя, помимо средств сертификата, другие источники, например, семейный капитал, заемные средства, государственную помощь на погашение ипотечного кредита семьям, где родился третий ребенок. Кроме того, им предоставляется возможность выбрать не только муниципалитет для проживания, но и дом, этажность, нужную площадь жилого помещения, которое уже не будет находиться в спецфонде, и сразу становиться его собственниками. В этом году мы апробируем сертификаты пока для 50 человек", - уточнила она.

Заявления на предоставление сертификатов будут приниматься областным министерством социальной политики до 1 августа. Право на их получение имеют жители области в возрасте от 23 лет, включенные в список детей-сирот, имеющих право на предоставление жилья из специализированного жилищного фонда и не отбывающие наказание в местах лишения свободы.