Кировская область получит 272 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья

КИРОВ, 14 апреля. /ТАСС/. Кировская область в 2021 году получит 272 млн рублей из Фонда содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилья, сообщили в среду в пресс-службе правительства Кировской области.

"Состоялось заседание правления государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". Фонд принял решение о перечислении Кировской области 242,7 млн рублей для реализации областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, эти средства направят на оплату выполненных работ по строительству пяти многоквартирных жилых домов в Зуевском, Опаринском и Слободском районах, а также в городе Кирове для граждан, переселяемых из аварийного жилья. Дома должны быть введены в эксплуатацию до конца 2021 года. В новые дома переедут более 600 человек. Также власти планируют приобретать квартиры на рынке жилья в Кирсинском городском поселении, городе Котельниче, Просницком сельском поселении, Мурашинском городском поселении, Оричевском районе, Советском и Уржумском городских поселениях.

Всего в 2021 году в Кировской области из аварийного жилья запланировано переселить 821 человека из 433 жилых помещений площадью 13,9 тыс. кв. метров. В 2020 году в регионе переселили 1081 человека, общая площадь расселенного жилья составила 17,01 тыс. кв. метров, было построено два многоквартирных дома в Кирове.