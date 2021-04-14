В Минстрое пообещали, что продление льготной ипотеки не приведет к росту цен на жилье

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Продление программы льготной ипотеки не приведет к дефициту предложения новостроек и росту цен, так как в России в настоящее время существует необходимый задел разрешенных к строительству жилищных проектов, сообщил в среду замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на Красноярском экономическом форуме (КЭФ).

"Если у нас сегодня в стройке порядка 92 млн кв. м жилья, по которым есть проектные декларации, <...> то количество разрешений на строительство превышает 140 млн кв. м. Это ровно тот задел, который позволяет нам спокойно говорить о том, что дефицита предложения в будущем при продлении на тех или иных условиях льготных программ по ипотеке не будет Это не приведет к удорожанию стоимости метра таким искусственным способом, когда спрос перекрывает предложение", - сказал Стасишин.

Он добавил, что Минстрой поддерживает продление льготной ипотеки на новостройки под 6,5% после 1 июля и ведет в этой связи обсуждение с финансовым блоком правительства и Центробанком. При этом, по его словам, необходимо распространить льготную программу на индивидуальное жилищное строительство.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с пандемией. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах.

Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, но позже правительство продлило ее до 1 июля 2021 года. Кабмин рассматривает варианты для дальнейшего продления программы после 1 июля.