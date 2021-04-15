Объем льготных ипотечных кредитов в Москве с января вырос почти на 70%

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Объемы выданных льготных ипотечных кредитов растут два месяца подряд, в марте 2021 года на покупку жилья было выдано 35,4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений. Это почти на 70% больше, чем в январе этого года.

"Спустя почти год с начала реализации государственной программы льготного ипотечного кредитования объемы выданных кредитов населению по-прежнему стабильно растут. В марте текущего года на покупку жилья в Москве было выдано льготных ипотечных кредитов на рекордные в этом году 35,4 млрд рублей", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что в общей сложности за первый квартал на покупку жилья в Москве было выдано льготных ипотечных кредитов на 90,3 млрд рублей. При этом объемы выдачи по государственной льготной ипотечной программе под 6,5% годовых увеличиваются в 2021 году два месяца подряд. Если в январе этот объем составил 21 млрд рублей, то в феврале уже 33,9 млрд, а результат марта выше февральского на 4,4%. Таким образом, рост ипотечных кредитов в марте по сравнению с январем составил 68%.

Как отметил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, с начала реализации госпрограммы в середине апреля прошлого года на покупку жилья в Москве выдано ипотечных кредитов на 361,2 млрд рублей. Ежедневно на эти цели выдается в среднем порядка 180 ипотечных кредитов. На Москву приходится 28% от всей суммы выданных в России льготных кредитов. Одной из причин этого является высокая привлекательность столичной недвижимости и активное строительство.

"Как отметили в Аналитическом центре правительства Москвы, в тройку лидеров по объемам льготной ипотеки в столице в 2021 году входят Сбербанк, банк ВТБ и Альфа Банк", - перечислили в пресс-службе.