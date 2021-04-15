ФАС предложила до 2024 года создать инфраструктурный фонд ЖКХ

СОЧИ, 15 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает до 2024 года создать инфраструктурный фонд ЖКХ. Он может быть сформирован за счет 1% от платежей за коммунальные услуги всех потребителей. Об этом следует из презентации замглавы ФАС Виталия Королева в рамках практического семинара "Стратегические цели развития тарифного регулирования в Российской Федерации".

"Это решение пока не принято, - добавил Королев. - Это вопрос о создании специального фонда, который может позволить развиваться более эффективно, например, крупным агломерациям".

Кроме того, ФАС рассчитывает, что к 2024 году будет более активно работать механизм региональных инфраструктурных облигаций в сфере ЖКХ, а также в два раза увеличится объем инвестиций в инфраструктуру по сравнению с 2021 годом.

К 2030 году, как считает ФАС, не менее 30% валовой выручки ресурсоснабжающих организаций может быть направлено на капитальные вложения.