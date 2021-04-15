Каждая пятая ипотека ВТБ в Московском регионе выдается на рефинансирование

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Около 20% ипотечных кредитов, выданных ВТБ в Москве и Подмосковье, приходится на рефинансирование, сообщила в четверг пресс-служба банка.

"В общем объеме выдач до половины сделок приходится на новостройки, треть - на квартиры на первичном рынке и еще около 20% - на рефинансирование ранее оформленных кредитов", - говорится в сообщении. В Москве в первом квартале снизить свою ставку смогли почти 4 тыс. заемщиков, объем сделок достигает 15 млрд рублей.

В целом за первые три месяца года ВТБ выдал около 14 тыс. ипотечных кредитов в Москве и Подмосковье почти на 80 млрд рублей. Таким образом, объем выдачи вырос на четверть по сравнению с уровнем первого квартала 2020 года.

В Москве за январь-март оформили 11 тыс. кредитов на 68 млрд рублей, спрос вырос на 22%. Среди подмосковных городов наибольший объем выдач пришелся на Химки (2,2 млрд рублей), Мытищи (1,8 млрд), Люберцы (1,7 млрд) и Пушкино (1,5 млрд).

Кроме того, за время действия программы льготной ипотеки на новостройки в столичном регионе выдано более 23 тыс. ипотечных кредитов на 125 млрд рублей.

"Москва и область традиционно являются лидерами по объему оформленной ипотеки, этот тренд усилился после запуска льготной программы и в связи с ростом спроса на столичные новостройки среди жителей других регионов. По нашим прогнозам, в этом году повышенный спрос на ипотеку в Москве и области сохранится", - считает заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ Евгений Дячкин, которого цитирует пресс-служба.