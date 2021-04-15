Дорожную карту по упрощению строительства частных домов утвердили в России

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Дорожная карта по упрощению индивидуального жилищного строительства (ИЖС) утверждена в России. Об этом сообщил в четверг заместитель управляющего директора ДОМ.РФ Олег Комлик.

"Разработана дорожная карта (по упрощению строительства ИЖС в РФ). 31 марта она подписана Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным", - сказал он в ходе выступления на круглом столе "Индивидуальное и малоэтажное жилищное строительство в городе Москве - перспективы, возможности, проблемы, решения". Дорожная карта разрабатывалась при участии ДОМ.РФ.

Согласно презентации, которую представил Комлик, дорожная карта по упрощению строительства ИЖС в РФ состоит из трех основных блоков. Первый подразумевает разработку федерального закона, который будет регулировать комплексную застройку в сфере ИЖС. В эти направления входят защита прав граждан - участников строительства, внедрение в ИЖС механизмов эскроу-счетов, а также урегулирование вопросов с общим имуществом поселков. Второй блок, по словам Комлика, - стандартизация ИЖС за счет применения типовых проектов. В частности, согласно презентации, предполагается создание реестра типовых проектов ИЖС. Третий блок, как следует из презентации, - цифровизация процедур и сервисов ИЖС, который, в частности, предусматривает запуск цифрового сервиса "Строительство индивидуального жилого и садового дома".

На прошлой неделе вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с руководством правительства, на котором подводились итоги реализации посланий президента Федеральному собранию 2019 и 2020 годов, сообщал, что программа поддержки индивидуального жилищного строительства начнет работать в России до конца 2021 года. Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, в свою очередь, ранее отмечал, что без развития индивидуального жилищного строительства невозможно выполнить национальную задачу по введению 1 млрд кв. м жилья до 2030 года.