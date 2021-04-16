Росреестр по Москве поставил на кадастровый учет последний долгострой "СУ-155"

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве поставило на кадастровый учет три корпуса последнего долгостроя экс-застройщика "СУ-155" в районе Чертаново Северное Москвы. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба управления.

"Столичным Росреестром в первой декаде апреля принято решение о постановке на кадастровый учет всех трех корпусов проблемного ЖК на Балаклавском проспекте. Данный объект - один из сложных с юридической стороны, так как документы на строительство выдавались еще в двухтысячных годах", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова. Строительство последнего долгостроя "СУ-155" по адресу Балаклавский проспект, вл. 33, корп. 2 АБВ было завершено спустя 13 лет.

В управлении отметили, что в ближайшее время начнется передача квартир пайщикам. "На сегодняшний день наш объект достроен, получено РНВ (разрешение на ввод в эксплуатацию - прим. ТАСС) и присвоен кадастровый номер. Свой дом мы ждали с 2007 года, а это больше тысячи человек", - отметила представитель инициативной группы обманутых дольщиков дома на Балаклавском проспекте Светлана Андреева.

В целом за 2020 год в Москве ввели в эксплуатацию 34 корпуса долгостроев, среди которых поставлены на кадастровый учет дома "Новые Черемушки", "Марушкино", "Марьино Град", "Спортивный квартал", "Борисоглебское" и "Царицыно". "В своих правах [в 2020 году] восстановлены почти 3 тыс. человек - это почти в два раза больше, чем в 2019 году. Такого уровня ввода проблемных объектов мы достигли впервые за последние 10 лет", - сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он добавил, что в 2021 году планируется завершить строительство 58 корпусов столичных долгостроев.

О "СУ-155"

"СУ-155" был одним из крупнейших российских строительных холдингов, в 2015 году он объявил о неспособности завершить проекты "из-за сложной экономической ситуации".

Общий долг "СУ-155" перед кредитными организациями превышает 17 млрд рублей, иски о банкротстве холдинга подали Сбербанк, банк "Открытие" и Росбанк. Компания несла обязательства перед 27 тыс. пайщиков в 14 регионах России.