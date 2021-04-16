Росреестр заблокировал 23 сайта-двойника за I квартал

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Росреестр прекратил работу 23 сайтов-двойников ведомства за первые три месяца 2021 года. Об этом сообщил в ходе итоговой коллегии Росреестра руководитель ведомства Олег Скуфинский.

"По состоянию на начало второго квартала 2021 года в ходе проведенной внесудебной и судебной работы прекращено функционирование 23 сайтов-двойников Росреестра. Также ввиду устранения нарушений интеллектуальных прав Росреестра прекращено неправомерное использование товарного знака Росреестра в доменных именах и на страницах семи сайтов", - сказал Скуфинский.

Он отметил, что владельцы сайтов-двойников стали чаще изменять доменные имена сайтов. Также в ведомстве не фиксируют рост числа подобных ресурсов по сравнению с 2020 годом.

Сайты-двойники могут дать неактуальную или ложную информацию, а также самостоятельно устанавливают цену за предоставление информации из Единого государственного реестра недвижимости. Кроме того, такие ресурсы генерируют запросы по ключам доступа, на которых установлены роботы-автоматы. В свою очередь, они могут перегружать систему при повторных запросах.

Кроме того, Скуфинский добавил, что в 2021 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по заявлению Росреестра вынесла предписание компании "Яндекс" из-за распространения рекламы услуг, которые оказывают сайты-двойники Росреестра. В частности, ФАС может оштрафовать "Яндекс" на 500 тыс. рублей за такую ненадлежащую рекламу.

Ранее для решения проблемы с сайтами-двойниками Росреестр подготовил изменения в законодательство, которые предполагают запрет на перепродажу сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и запрет на создание сайтов, предлагающих такие услуги. За указанные правонарушения предлагается ввести административную ответственность. В Росреестре подчеркивали, что запрет на перепродажу данных из ЕГРН не коснется работы добросовестных и законных участников рынка и бизнес-сообществ.