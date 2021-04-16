Около 5 тыс. га земель, выявленных Росреестром, вовлекли в оборот под стройку жилья

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Более 460 участков площадью 5 тыс. га, выявленных Росреестром, вовлекли в оборот под жилищное строительство, сообщил в пятницу руководитель ведомства Олег Скуфинский на заседании итоговой коллегии.

Росреестр в прошлом году по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина за два месяца провел анализ эффективности использования земельных участков. По его итогам для потенциального вовлечения в оборот под жилищное строительство было выявлено 5,7 тыс. участков площадью 104 тыс. га.

"На сегодняшний день уже 462 участка вовлечены в оборот, на них уже строится жилье", - сказал Скуфинский, добавив, что общая площадь участков составляет 5 тыс. га.

Руководитель Росреестра отметил, что информация о свободных землях уже размещена в девяти регионах на публичной кадастровой карте. До конца года планируется разместить сведения на всей территории России, чтобы они были доступны потенциальным инвесторам.