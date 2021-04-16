Росреестр планирует начать бесплатно выдавать выписки из ЕГРН собственникам объектов

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Росреестр планирует сделать бесплатными выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) для собственников объектов. Работа над соответствующим законопроектом должна завершиться в этом году, сообщил в пятницу журналистам руководитель Росреестра Олег Скуфинский по итогам заседании итоговой коллегии ведомства.

"У нас есть пакет предложений, который связан с тем, чтобы выписка стала бесплатной для собственников. <...> Инициатива подлежит согласованию со всеми профильными ведомствами, в том числе с Минфином. В настоящее время идет работа над законопроектом. Росреестр планирует завершить работу над законопроектом в 2021 году", - сказал Скуфинский.

Он пояснил, что на первом этапе планируется выдавать выписки бесплатно для собственников, в будущем предполагается сделать выписки бесплатными для всех физических лиц, а затем и для юридических. Кроме того, планируется сократить количество видов выписок с 11 до двух.

Руководитель Росреестра отметил, что сегодня выдача выписок приносит бюджету около 2,5 млрд рублей, за счет которых финансируется работа ведомства. "Если мы делаем выписку бесплатной, то нужно смотреть, за счет каких источников мы эту доходную часть компенсируем", - сказал он.

При этом, по подсчетам аналитиков, за счет проектов и сервисов, которые планирует внедрить Росреестр, до 2024 года включительно накопленным итогом будет сформировано более 300 млрд рублей дополнительного вклада в экономику страны, добавил Скуфинский.