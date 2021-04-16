Новый план социально-экономического развития РФ включает развитие арендного жилья

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Новый план социально-экономического развития России включает в себя развитие рынка некоммерческой аренды в России в рамках направления "Агрессивное развитие инфраструктуры". Об этом сообщил в пятницу замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин, выступая на конференции "Апрельские тезисы. Жилая недвижимость".

Направление "Агрессивное развитие инфраструктуры" прорабатывается в рамках стратегии социально-экономического развития России до 2030 года и в последние месяцы обсуждается в правительстве РФ с экспертами.

"Эта тема сегодня на повестке внутри правительства в рамках новой стратегии социально-экономического развития. У нас это называется "Агрессивное развитие инфраструктуры". Мы прекрасно понимаем, что если мы не сделаем цивилизованный рынок некоммерческой аренды, то никаких сверхобъемов жилья в стране не будет - не все готовы покупать на рыночных условиях, даже с учетом всех льготных программ, которые есть и будут, в том числе по ипотеке", - сказал Стасишин.

Среди источников средств для возведения проектов социальной аренды обсуждается привлечение средств Фонда национального благосостояния, пояснил Стасишин ТАСС в кулуарах конференции. "Это сейчас прорабатывается, окончательной модели нет. Обсуждается [привлечение средств ФНБ] через Фонд ЖКХ", - сказал он.

Согласно презентации проекта "Агрессивное развитие инфраструктуры", к 2030 году в стране должен быть сформирован рынок доступной аренды для граждан с невысоким уровнем дохода - построено 30 млн кв. м арендного жилья для 715 тыс. семей. При этом в России предлагается сформировать единый реестр очередников и граждан, нуждающихся в жилье. Срок ожидания очередниками доступного жилья, как планируется, будет не более пяти лет.