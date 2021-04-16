Эксперты ожидают продолжения роста цен на новостройки в 2021 году при снижении предложения

"Недвижимость, особенно в Московском регионе, будет продолжать дорожать. Будут, может быть, в течение трех лет циклы более ускоренного роста и замедления [роста цен]. Но сейчас мы не видим ни одного фактора, связанного с тем, что цены на недвижимость не будут продолжать расти", - сказал Волков.

По его словам, особенно в массовом сегменте жилья в России спрос несколько превышает предложение. Несмотря на то, что доходы населения не растут, россияне продолжают вкладываться в покупку недвижимости, что связано с желанием улучшить свои жилищные условия, говорит Волков. При этом на рынке недвижимости не наблюдается формирования пузыря, в том числе потому, что россияне покупают жилье для себя, а инвестиционный спрос довольно низкий, добавляет эксперт.

В то же время в компании ожидают и роста себестоимости строительства из-за удорожания некоторых видов стройматериалов, а также продолжающегося закрытия границ и нехватки рабочей силы на стройках, говорит генеральный директор группы "Самолет" Антон Елистратов. "Себестоимость [строительства] при продолжении этой тенденции может вырасти до конца года на около 1,5%", - отмечает он.

Кроме того, в девелоперской группе компаний "Самолет" предполагают, что ипотечные ставки на текущий год зафиксируются в среднем на уровне 7-8%. По мнению Волкова, после 1 июля 2021 года программа льготной ипотеки на новостройки может измениться и не будет распространяться на Московский регион на прежних условиях. "Думаю, что всю вторую половину года и мы, и другие девелоперы, и банки будут продолжать субсидированные ипотечные ставки [в рамках собственных программ]. Субсидированная [государством] ипотечная ставка поменяет программу, но при этом само по себе ипотечное предложение для клиента останется интересным", - считает он.