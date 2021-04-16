МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил создать штаб по анализу роста цен на жилье. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правительства РФ.

"Вице-премьер поручил создать штаб по анализу роста цен, в который войдут представители Минстроя, ФАС и "Главгосэкспертизы", - отмечается в сообщении.

По словам вице-премьера, основное влияние на рост цен на жилье оказывают удорожание строительных материалов, нехватка рабочей силы, переход на проектное финансирование, программа льготной ипотеки, а также пандемия. Хуснуллин добавил, что из-за увеличения цен на стройматериалы может подорожать и стройка по государственным контрактам.

"То же самое и с рабочей силой: я посещаю много регионов, и везде мне говорят о том, что людей не хватает. Это та информация, которая есть у нас сейчас, но мы просим вас собрать детально по всем регионам, чтобы иметь объективную картину по всей стране", - обратился Хуснуллин к представителям Федеральной антимонопольной службы.

В свою очередь руководитель ФАС Максим Шаскольский отметил, что ведомство проведет проверку и установит все причины роста цен на жилье. В целом рынок жилищного строительства является достаточно конкурентным, и случаи картельных сговоров встречаются не часто, добавил он.

8 апреля президент РФ Владимир Путин поручил изучить ситуацию с существенным ростом цен на жилье в России. По его словам, в среднем по стране рост цен на жилье составил 12%, но в некоторых регионах динамика была выше.