В Северной Осетии до 2025 года из аварийного жилья переселят 444 семьи

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 апреля. /ТАСС/. В Северной Осетии 444 семьи переселят из аварийного жилья в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" до 2025 года. Как сообщил ТАСС врио министра ЖКХ, топлива и энергетики республики Майран Тамаев, на эти цели будет направлено более 740 млн рублей.

"По программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2024 год жильем будут обеспечены 444 семьи, или 1,2 тыс. человек. На это направят более 740 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По федеральному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" жилищные условия улучшатся у жителей Владикавказа, Дигорского района, города Моздок и Правобережного района.

В 2021 году будут переселены 114 семей во Владикавказе и Правобережном районе.

В течение 2020 года в рамках программы во Владикавказе расселено 48 семей, а на территории Дигорского района предоставлено возмещение за изымаемое жилое помещение 4 собственникам квартир. Программа реализовывалась и в Правобережном районе, где строится многоквартирный дом, жилищные условия улучшат 126 человек. Финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации программы в 2020 году составило 119,07 млн рублей.

Как пояснил врио министра, в этом этапе переселения участвуют жильцы домов, признанных аварийными с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года.