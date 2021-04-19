Число электронных заявлений в Росреестре в Москве в марте выросло на 80%

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Около 56,5 тыс. электронных заявлений на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости подано в управление Росреестра по Москве в марте, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Управлением Росреестра по Москве в марте 2021 года принято 56 467 заявлений в электронном виде на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости - в 1,8 раза больше (+ 80%), чем годом ранее (31 420). По отношению к февралю (48 811) показатель увеличился на 16%", - говорится в сообщении.

В целом в первом квартале 2021 года зарегистрировано 143,4 тыс. онлайн-обращений - на 87% больше, чем за аналогичный период прошлого года (76,8 тыс.). Больше половины электронных заявлений по-прежнему поступает от физических лиц. При этом выросла доля таких обращений от юридических лиц - по итогам первых трех месяцев текущего года она составила 43%. На оставшиеся 5% приходятся заявления от органов государственной власти.

На официальном сайте Росреестра доступны все основные услуги ведомства в электронной форме: регистрация прав, кадастровый учет, выписки из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а также получение справочной информации об объектах недвижимости.