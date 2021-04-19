Банки России в I квартале выдали на 22% больше ипотечных кредитов, чем годом ранее

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Российские банки по итогам января - марта 2021 года выдали 390 тысяч ипотечных кредитов, что на 22% больше, чем за такой же период прошлого года. В марте россияне получили 161 тыс. кредитов, что на 26% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении пресс-службы Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

"Темпы роста ипотечного кредитования в первом квартале замедлились по сравнению со второй половиной прошлого года, когда они превышали 50%. В основном это связано с тем, что россияне досрочно реализовали спрос на ипотечные кредиты, а также с ростом цен на недвижимость. При этом благодаря низким ставкам и еще действующей программе льготной ипотеки выдачи продолжают быть высокими", - приводит пресс-служба слова генерального директора бюро Артура Александровича.

Среди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных за первый квартал 2021 года ипотечных кредитов, наименьший рост выдач ипотеки зафиксирован в Санкт-Петербурге (+3% по сравнению с первым кварталом прошлого года), Ленинградской области (+10%), Нижегородской и Московской областях (по +12%). В Москве рост составил 20%.

Наибольший рост отмечен в Оренбургской области (+32%), в Алтайском крае и Кемеровской области (по +33%), Удмуртской Республике (+39%) и в Тюменской области (+42%).