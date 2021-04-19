Исследование: жилье в Подмосковье за время пандемии подорожало почти на 20%

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Квартиры в ближнем Подмосковье за время пандемии подорожали к апрелю 2021 года на 19,8% - до 143,4 тыс. рублей за кв. м. Такие данные содержатся в исследовании федерального портала "Мир квартир", которое есть в распоряжении ТАСС.

Аналитики оценили динамику цен в 15 городах области, расположенных до 15 км от МКАД. Подсчет велся без деления на объекты первичного и вторичного рынка.

"За первый квартал 2021 года кв. м жилья в ближнем Подмосковье увеличился в цене в среднем на 5,8%, а за все время пандемии - на 19,8% (до 143,4 тыс. рублей)", - говорится в материалах.

Уточняется, что за год самый динамичный рост цен среди 15 ближайших к Москве городов показали квартиры Реутова (+ 31,3% - до 175,5 тыс. рублей за кв. м), Долгопрудного (+ 26,2% - до 166,3 тыс. рублей за кв. м) и Химок (+ 25,6% - до 166,1 тыс. рублей за кв. м). Медленнее всего цены росли на жилье в Подольске (+ 13,6% - до 120,4 тыс. рублей за кв. м), Балашихе (+ 14,9% - до 124,7 тыс. рублей за кв. м) и Люберцах (+ 16,7% - до 139,8 тыс. рублей за кв. м).

Квартиры Подмосковья в первом квартале дорожали быстрее столичных, особенно в ближнем поясе, который стал доступнее из-за развития транспортной инфраструктуры, работа на удаленке еще больше снизила важность фактора локации при выборе жилья, прокомментировал ТАСС генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко. Так, по его словам, кв. м жилья в столице за первый квартал подорожал на 4%, за год - на 16,9%.

"Несмотря на то, что многие эксперты сочли потенциал цен и спроса исчерпанными еще в конце прошлого года, I квартал показал, что это не так. Погоду на рынке новостроек в 2021 году все еще делает дешевая ипотека. Что касается рынка вторичного, то он продолжает держать обороты за счет бюджетного жилья. И здесь Подмосковье находится в более выгодных условиях, чем Москва, где активность покупателей начинает ослабевать по мере снижения их платежеспособности", - сказал собеседник агентства.