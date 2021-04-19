В Хабаровском крае объем ввода индивидуального жилья увеличат на 4% в 2021 году

ХАБАРОВСК, 19 апреля. /ТАСС/. Строительные компании в Хабаровском крае в 2021 году введут более 120 тыс. кв. м индивидуальных жилых домов, сообщил ТАСС в понедельник начальник управления жилищного строительства Минстроя края Алексей Назаренко.

"Ввод в 2020 году индивидуального жилья составил 116,1 тыс. кв. м, это более половины от общего ввода 2020 года и 98,6% к вводу такого жилья 2019 года (117,8 тыс. кв. м). В 2021 году запланирован ввод в эксплуатацию 120,7 тыс. кв. м индивидуального жилья", - сказал Назаренко.

Наиболее активно индивидуальное строительство в Хабаровском крае велось в начале 2000-х годов, после в этой сфере наступила стагнация. В настоящее время с учетом создания условий для получения доступного финансирования, отмечается рост интереса населения к строительству частных домов. Это актуально в том числе для молодых семей с детьми, которым важна большая площадь и свой земельный участок. Движению на рынке строительства частного жилья способствует и льготная "Дальневосточная ипотека", в крае есть спрос на этот продукт под возведение собственного дома, особенно в Хабаровской и Комсомольской агломерациях, то есть в крупных городах края и прилегающих к ним территориях.

Как уточнили ТАСС в Министерстве экономического развития края, в настоящее время под индивидуальное жилищное строительство по "Дальневосточной ипотеке" оформлено 99 кредитов на сумму более чем 420 млн рублей, часть - на "дальневосточных гектарах". Всего в крае оформлено более 2,5 тыс. кредитов на 9,5 млрд рублей.

В прошлом году в Хабаровском крае было введено 229,3 тыс. кв. м жилья, что на 22% меньше по сравнению с 2019 годом. Регион отстает по вводу жилья по нацпроекту "Жилье и городская среда", по нему к 2024 году в крае ежегодно должно было вводиться в строй не менее 352 тыс. кв. м жилья, а к 2030 году - 411 тыс. кв. м. С учетом негативной динамики в строительной отрасли показатели были снижены, спад произошел в том числе из-за пандемии.