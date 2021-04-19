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Кабмин расширяет программу льготной ипотеки на строительство частных домов

Речь идет об ипотеке для семей с детьми
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ расширяет программу предоставления льготной ипотеки для семей с детьми, теперь ею можно воспользоваться в целях строительства частного дома. Об этом заявил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая оперативное совещание со своими заместителями.

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"Мы расширяем возможность взять льготную ипотеку и на строительство жилого дома. Рассчитываем, что более 20 тыс. семей смогут улучшить жилищные условия, в том числе осуществить мечту своего ребенка об отдельной комнате", - сказал председатель правительства.

Он подчеркнул, что поддержка семей с детьми является одним из приоритетов российских властей. В стране действует целый пакет ипотечных программ по льготной ставке, в которых заинтересованы и покупатели, и застройщики. "Речь идет о программах приобретения жилья в новостройках на сельских территориях, а также на Дальнем Востоке. Кроме того, семьи с детьми могут взять кредит на приобретение жилья по льготной ставке до 6%", - сказал Мишустин, отметив, что все эти меры востребованы.

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