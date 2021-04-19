В Кузбассе за два года снесли около 1,5 тыс. заброшенных и недостроенных зданий

КЕМЕРОВО, 19 апреля. /ТАСС/. Власти Кузбасса с 2019 года снесли около 1,5 тыс. заброшенных и недостроенных зданий, которые представляли опасность и портили облик городов, сообщается в понедельник на официальном сайте администрации правительства региона.

"С 2019 года по распоряжению губернатора в муниципалитетах региона началась работа по выявлению и демонтажу объектов незавершенного строительства и бесхозных зданий. Всего на территории Кузбасса было обнаружено более 2 тыс. таких построек, почти 1,5 тыс. из них демонтировано за 2019-2020 годы", - говорится в сообщении.

Власти региона рассчитывали, что к 2021 году, когда в Кузбассе будет отмечаться 300-летие с начала промышленного освоения Кузнецкого угольного бассейна, все заброшенные здания должны быть снесены или достроены. Однако около 500 объектов не были демонтированы в срок, главам муниципалитетов поручено завершить демонтаж до конца текущего года. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на аппаратном совещании предупредил о персональной ответственности за эту работу и необходимости благоустройства территории после сноса.

"Каждое подобное строение представляет смертельную опасность для детей, а также своим видом портит облик наших городов и поселков. В рамках подготовки к 300-летию Кузбасса мы должны ликвидировать все бесхозные аварийные постройки", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.

Президент России Владимир Путин в августе 2018 года подписал указ "О праздновании 300-летия образования Кузбасса". Праздничная дата связана с 1721 годом, когда рудознатцем Михайлом Волковым были открыты первые месторождения угля на территории Кемеровской области. Российская академия наук подтвердила, что именно этот год можно считать датой начала промышленного освоения Кузнецкого угольного бассейна. Основные праздничные мероприятия в регионе запланированы на 6 июля 2021 года. Кузбасские власти в рамках подготовки к празднику поставили задачу улучшить условия жизни граждан на всех территориях области. Для этого реализуются масштабные проекты в социальной и градостроительной сферах.