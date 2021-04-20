Кабмин упростил доступ к рефинансированию ипотеки получателям маткапитала

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Правительство России упростило получателям материнского капитала, взявшим за счет этих средств ипотеку, доступ к рефинансированию кредитов. Об этом во вторник сообщает пресс-служба кабмина.

"Изменения коснулись порядка оформления права собственности на жилье, купленное за счет ипотечного кредита", - отмечается в сообщении. По прежним правилам, в течение шести месяцев после погашения ипотеки с помощью нового кредита заемщик был обязан оформить на детей право собственности на долю в квартире. В результате рефинансирующий банк получал в залог имущество, собственниками которого в том числе являлись несовершеннолетние. И если заемщик, к примеру, перестал бы выплачивать кредит, то займодателю было бы непросто обратить взыскание на заложенную недвижимость. "Из-за таких рисков многие банки неохотно соглашались на рефинансирование ипотеки с маткапиталом, а граждане с большим трудом могли переоформить кредит под более низкий процент", - пояснили в правительстве.

Теперь же семьи смогут оформлять квартиру на детей после полного погашения кредита у банка, рефинансировавшего ипотечный займ. "Это позволит защитить права получателей материнского капитала и обеспечит их доступом к рефинансированию наравне с другими гражданами, взявшими ипотеку", - подчеркнули в правительстве.