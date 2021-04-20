Жилой комплекс в стиле модернизма с зонами отдыха построят на Гражданской улице в Москве

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Жилой комплекс в стиле модернизма с подземным паркингом и общей площадью около 43 тыс. кв. м построят на Гражданской улице в районе Богородское в Москве, сообщила во вторник пресс-служба Москомархитектуры.

"На Гражданской улице построят жилой комплекс в стиле модернизма: планировочные решения здания базируются на сочетании сложных кубических объемов. В качестве основных материалов для облицовки фасадов решено использовать кассеты из оцинкованной стали с матовым покрытием и клинкерную плитку. Основные цвета - графитовый, светло-серый и белый <…> Жильцы попадают во внутренний двор со стороны главного фасада, выходящего на 3-ю Гражданскую улицу, во дворе будет создан зеленый "оазис" с зонами отдыха", - говорится в сообщении.

В подземном уровне разместится паркинг на 256 машино-мест. Въезд в паркинг будет осуществляться с улицы Игральная, кроме того, вдоль восточной стороны участка запроектирован двухсторонний проезд для машин. В пешеходной доступности расположены станции метро "Преображенская площадь" и "Бульвар Рокоссовского".

"Очень интересный в архитектурном плане комплекс построят в районе Богородское <…> В проекте сделан упор на энергоэффективные инженерные системы", - приводятся слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Особое внимание будет уделено освещению: установят несколько групп светильников, в том числе, сделают мощение со встроенной подсветкой.