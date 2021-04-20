Матвиенко предлагает включить деревянное домостроение в программу "Сельская ипотека"

"Считаю, что здесь нужно подумать о дополнительных мерах, например, по поддержке индивидуального жилищного строительства. В частности, включение в программу "Сельская ипотека" деревянного домостроения, которое может стать один из трендов развития сельских территорий. Эту идею поддержал министр сельского хозяйства Дмитрий Николаевич Патрушев. Мы надеемся, что министерство как можно быстрее внесет соответствующие нормативные акты", - сказала она на ежегодной встрече с тружениками социальной сферы села.

По словам спикера Совфеда, льготная программа сельской ипотеки стала сверхпопулярной - за год по ней 45 тыс. семей улучшили жилищные условия. Однако, как отметила Матвиенко, такая ипотека пока остается недоступной для значительного числа граждан, проживающих на селе.

Президент Владимир Путин в ноябре поручил правительству разработать меры по развитию деревянного индустриального домостроения в России. Кроме того, необходимо предусмотреть возможность выдачи ипотеки на строительство жилых деревянных домов, созданных индустриальным способом.

Программа "Сельская ипотека" действует с 2020 г. и предусматривает условия кредитования по ставке до 3% годовых для тех, кто хочет приобрести готовое или построить новое жилье на сельской территории. Полный перечень кредитных организаций, участвующих в программе на сегодняшний день, включает в себя девять банков. Взять льготную ипотеку может любой гражданин в возрасте от 21 до 75 лет (на момент возврата) на срок до 25 лет. Сумма заимствования может составлять от 100 тыс. до 3 млн руб. (для Дальнего Востока и Ленинградской области - до 5 млн руб.). Первоначальный взнос - 10% от общей суммы.