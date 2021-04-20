В Фонде дольщиков заявили, что строящие 2,7 млн кв. м жилья девелоперы могут обанкротиться

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Российские застройщики, которые в настоящий момент возводят около 2,7 млн кв. м жилья, находятся под угрозой банкротства, что может привести к появлению новых обманутых дольщиков, сообщил во вторник гендиректор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Константин Тимофеев.

"Основная задача - это предбанкротный мониторинг, чтобы не допустить появление пострадавших граждан дополнительно. У нас сегодня в зоне предбанкротного мониторинга 2 млн 700 тыс. кв. м недвижимости", - сказал Тимофеев на круглом столе комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. По данным единой информационной системы жилищного строительства, в целом в России сейчас строится 92,6 млн кв. м многоквартирных домов.

Тимофеев назвал высокой вероятность того, что застройщики в зоне риска станут банкротами. При этом угроза появления новых обманутых дольщиков сохранится в ближайшие 2-2,5 года, пока строительная отрасль полностью не перейдет на проектное финансирование, добавил он.

Глава Фонда дольщиков отметил, что регионы ежемесячно получают информацию о ситуации с проблемными объектами на своей территории. В целом субъекты РФ взяли на себя обязательства по восстановлению прав 67 тыс. обманутых дольщиков и разработали для этого дорожные карты, однако по результатам первого квартала 2021 года выполнение 70% дорожных карт было нарушено, подчеркнул Тимофеев.

Он отметил, что информация о планах и сроках по завершению долгостроев должна быть публичной, для этого предлагается модернизировать единую информационную систему жилищного строительства, чтобы в ней появились личные кабинеты обманутых дольщиков со всеми необходимыми сведениями. Предполагается, что новый функционал заработает через два-три месяца.

Ранее Тимофеев сообщал, что за первый квартал 2021 года в России появилось около 5 тыс. новых обманутых дольщиков, а за ближайшие два с половиной года их число может увеличиться на 25 тыс. человек. Сегодня в Единый реестр проблемных объектов включено почти 2,9 тыс. долгостроев жилой площадью более 17 млн кв. м в 73 регионах России. Ранее пресс-служба Фонда защиты прав дольщиков сообщила, что в целом в России насчитывается более 121 тыс. обманутых дольщиков. В 2021 году фонд планирует принять решения по 257 долгостроям.