Ввод жилья в России за I квартал 2021 года вырос на 15,4% в годовом выражении

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Ввод жилья в России за первый квартал 2021 года вырос на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и достиг 17,8 млн кв. м, следует из данных Росстата.

В частности, в марте 2021 года было введено в эксплуатацию 6,6 млн кв. м жилья, что на 19,8% превышает показатель аналогичного месяца прошлого года. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина растет также и число выданных разрешений на строительство. "Застройщики готовы начинать новые проекты, а значит, будет увеличиваться объем предложения на рынке, что является ключевым фактором увеличения доступности жилья для россиян", - отметил он.

В докладе Росстата отмечается, что в марте возведено 622 многоквартирных дома, а население построило 27,7 тыс. жилых домов. За месяц в России появилось 82,4 тыс. новых квартир. В целом за первый квартал 2021 года возведено 1,7 тыс. многоквартирных домов и 72,2 тыс. частных домов. Объем работ по строительству в марте 2021 года составил 649,2 млрд рублей, что в сопоставимых ценах соответствует уровню предыдущего года.

В свою очередь, глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин связал увеличение ввода жилья с принятыми в 2020 году мерами государственной поддержки строительной отрасли. По его мнению, сохранить положительную динамику на рынке жилья позволит поддержка основных сегментов отрасли и формирование новых точек роста, например расширение программы семейной ипотеки на частное домостроение. "Нет сомнений, что программа станет востребованной, так как цифры свидетельствуют о том, что популярность индивидуального жилищного строительства растет", - добавил министр.

Объемы ввода жилья в России по итогам 2020 года составили 82,2 млн кв. м - на 1,8% меньше по сравнению с 2019 годом, сообщил ранее Росстат. Согласно указу президента РФ о национальных целях развития России, к 2030 году ежегодный ввод жилья должен достичь 120 млн кв. м.